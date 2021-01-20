شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يكلف الدكتور محمد شكر بتسيير أعمال كلية الهندسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، قرارًا رقم 90 بقيام الدكتور محمد شكر ندا، بتسيير أعمال كلية الهندسة، وذلك حتى تاريخ 31/7/2021، أو لحين تعيين عميد.

ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى الدكتور سامح أحمد جلال، العميد السابق، نظرًا لمجهوده المبذول أثناء فترة توليه عمادة الكلية، وإسهامه في تطويرها، مؤكدًا على حرص الجامعة من الاستفادة من الكفاءات المتميزة من أبنائها، والتي تسهم بشكل كبير في رفع شأن ومستوى الجامعة لتصبح في مصاف الجامعات المتقدمة محليًا وَدَوْلِيًّا.

وقال رئيس الجامعة إن الدكتور محمد شكر ندا حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1989، ثم درجة الماجستير في التخطيط العمراني عام 1994، ثم درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية، والتي كانت إشراف مشترك بين جامعة القاهرة وجامعة كارنيجي ميلون بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطبيقات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي في العمارة والعمران عام 1999، كما حصل الدكتور محمد شكر على العديد من المنح منها جائزة أفضل بحث في المؤتمر الدولي الأول للتخطيط عام 2006، وجائزة أفضل بحث في المؤتمر العربي السادس لنظم المعلومات الجغرافية عام 2005.