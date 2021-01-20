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ارتباك بالطرق السريعة والإقليمية بسبب التقلبات المناخية في المنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الطرق السريعة والإقليمية في المنيا، ارتباك بسبب التقلبات المناخية، وسوء الأحوال المناخية، مما تسبب في قيام الإدارة العامة للمرور بنشر فرق مرورية بمداخل ومخارج الطرق لتوعية السائقين وتهدئة السرعات للحفاظ على أرواح المواطنين .

شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على يقظة غرف العمليات بالمراكز لرصد أي حوادث طرق، أو انهيار عقارات، أو حرائق، أو حوادث يومية، والانتقال الفوري .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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