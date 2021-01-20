شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك بالطرق السريعة والإقليمية بسبب التقلبات المناخية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الطرق السريعة والإقليمية في المنيا، ارتباك بسبب التقلبات المناخية، وسوء الأحوال المناخية، مما تسبب في قيام الإدارة العامة للمرور بنشر فرق مرورية بمداخل ومخارج الطرق لتوعية السائقين وتهدئة السرعات للحفاظ على أرواح المواطنين .

شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على يقظة غرف العمليات بالمراكز لرصد أي حوادث طرق، أو انهيار عقارات، أو حرائق، أو حوادث يومية، والانتقال الفوري .