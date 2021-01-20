شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يوجه بسرعة انتهاء إجراءات الدفعة الثالثة للدراجات البخارية لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بسرعة الانتهاء من إجراءات الدفعة الثالثة الدراجات البخارية لذوي الإعاقة، والتي يبلغ عددها 31 دراجة، حيث يشترك في تنفيذ هذه المبادرة وزارة التضامن وبنك ناصر والمجتمع المدني، ضمن مبادرة شاملة تتبناها المحافظة، بالتعاون مع وزارة التضامن والمجتمع المدني، لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث تمكن تلك الدراجات الأشخاص ذوي الإعاقة من الذهاب لأعمالهم أو المشاركة مجتمعيا في كل المناحي.

وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية هذه المبادرة، وأنها ضمن المبادرات التي توليها المحافظة أولوية أولى في مجال تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار «تمكين الأشخاص ذوي القدرات الخاصة والهمم» في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تتكامل مع مبادرات أخرى في مجال تمكين ذوى الإعاقة التي تنفذها المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بإحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن، لمناقشة الموقف التنفيذي، وآخر المستجدات الخاصة بعدد من المبادرات التي ترعاها المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن، والتي تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجًا بالقرى، ولاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأوضحت وكيل الوزارة أنه جاري الانتهاء من إجراءات توفير الدراجات بالتعاون مع المجتمع المدني، وتحت رعاية المحافظ، ومظلة وثيقة العمل الأهلي لتوحيد جهود المجتمع المدني التي وقع عليها أكثر من 40 مؤسسة مجتمعية وجمعية أهلية، مشيرة إلى أنه مع توفير الدفعة الثالثة من المبادرة سيصل الدراجات البخارية إلى 91 دراجة بخارية التي تم توفيرها خلال فترة المبادرة التي امتدت لـ 6 أشهر.

وأكدت وكيل الوزارة بأن هذه المبادرة ضمن سلسلة كبيرة من المبادرات التي تتبناها الوزارة بالشراكة مع المجتمع المدني ،لتوفير الرعاية اللائقة بأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية في إطار خطة الدولة لإتاحة كل السبل للتمكين الاقتصادي، والارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدم لهم، مشيدة بدعم محافظ بني سويف لكل جهود المديرية في هذا المجال والمجالات الأخرى.