شكرا لقرائتكم خبر عن «محاكاة المحافظين» تطلق مشروع محاكاة النظام السياسي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حافظ عثمان، رئيس لجنة نماذج المحاكاة بحزب المحافظين، إن اللجنة بصدد فتح باب الانضمام لثلاث نماذج محاكاة بداية من أول فبراير المقبل، فيما أسماه بمشروع محاكاة النظام السياسي المصري، والذي يتضمن نموذج محاكاة مجلس النواب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ ونموذج محاكاة مجلس الوزراء وذلك بعد الانتهاء من وضع خطة عمل شاملة لكل نموذج وتكوين فريق عمل خاص لكل نموذج من أعضاء الحزب.

وأكد «عثمان» على ريادة تلك التجربة في الحياة الحزبية المصرية والتي لم يسبق تنفيذها في أي من الأحزاب المصرية وتنفرد أيضًا اللجنة بإطلاق أول نموذج محاكاة لمجلس الشيوخ في مصر ومن جانب آخر تعمل اللجنة حاليًا على تنفيذ 3 نماذج أخرى تتعلق بالمنظمات الدولية، وهم نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي ونموذج محاكاة الاتحاد الأمم المتحدة ونموذج محاكاة جامعة الدول العربية وتطمح اللجنة إلى تنفيذ 12 نموذج محاكاة مع نهاية العام.

وتستهدف تلك النماذج تدريب وتثقيف الشباب بمختلف أعمارهم من غير الأعضاء بالحزب لضمان استفادة اكبر عدد من الشباب بكل المحافظات حيث سيتم تدريبهم على موضوعات ومهارات متعلقة بالمؤسسة التي سيتم محاكاتها من ثم تنفيذ جلسات تطابق الجلسات الواقعية لتلك المؤسسات مع تقديم كافة آراء ومقترحات الشباب كما لو أنهم المسئولين انفسهم وذلك وانطلاقاً من دور الحزب في التوعية والتمكين السياسيين.

وأضاف «عثمان» أن نماذج المحاكاة هي افضل وسيلة للتعلم والتطبيق وإعداد كوادر حقيقية تستطيع أن تكون في المواقع التي يتم محاكاتها مستقبلاً، موضحًا أن رسالته من عمل اللجنة أن تصبح مدرسة سياسية تخرج دفعات من الشباب بشكل دوري تحديدًا كل 3 شهور، وهي مدة عمل النموذج الواحد وسيتم تنفيذ المشروع الأول في الفترة من 1/2/2021 وحتى 30/5/2021.