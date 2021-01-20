شكرا لقرائتكم خبر عن خروج عربتان من قطار ٨٠٩ من على القضبان في محطة مصر دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر مطلعة بالسكة الحديد، الأربعاء، عن خروج عربتين من قطار رقم ٨٠٩ مكيف كفر الشيخ / القاهرة من على القضبان، وذلك أثناء دخوله رصيف ٥ بمحطة مصر بالقاهرة دون وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أنه في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهر اليوم وأثناء دخول القطار الذي يحمل جرار رقم رصيف ٥ خرجت العربيتن ارقام ١١١٠٧٠، ١١١٢٤٢.

وأوضحت المصادر أن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، وعدد من القيادات انتقلا لمكان الواقعة.

جدير بالذكر أن رصيف ٥ شهد في فبراير ٢٠١٩ حريق جرار محطة مصر مما أدى إلى إصابات ووفيات.

ولم تصدر الهيئة أي بيانات توضح أسباب خروج العربتين عن السكة الحديدية.