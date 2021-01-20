شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال رئيس جامعة بنها: منظومة التعليم العالي تشهد نقلة نوعية ودعمًا غير مسبوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن منظومة التعليم العالي المصري تشهد حاليًا نقلة نوعية ودعمًا غير مسبوق، وذلك من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة والجامعات الأهلية وفق أعلى المعايير والتخصصات العلمية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال لقائه مع زهير سعد، نائب سفير العراق للشؤون السياسية والعلاقات الثنائية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور طارق عيسوي، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخني، نائب المدير التنفيذي للشؤون العلاجية.

وقال «الجيزاوي»، إن اللقاء تناول بحث تدعيم العلاقات العلمية والثقافية بين جامعة بنها والجامعات العراقية، وكذلك الاطمئنان على أوضاع الطلاب العراقيين الوافدين داخل الجامعة والخدمات والرعاية المقدمة لهم، بالإضافة إلى مناقشة نظم التعليم في ظل جائحة كورونا، مؤكدًا أن جامعة بنها تضم مجموعة من البرامج التعليمية الجديدة والمميزة، والتي نسعى إلى اعتمادها دوليًا فضلا عن تطوير اللوائح الدراسية بما يتناسب مع توجهات الدولة ومتطلبات سوق العمل.

من جانبه، أشاد نائب سفير العراق بالعلاقات التاريخية بين مصر والعراق في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص دولة العراق على دعم العلاقات الثنائية مع شقيقتها مصر خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه نائب سفير العراق الشكر لإدارة جامعة بنها على ما تقدمه للطلاب العراقيين الوافدين وتوفير لهم الرعاية والخدمات المختلفة خلال فترة دراستهم بكليات الجامعة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.