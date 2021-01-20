شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام التجارة الحرة الأفريقية: مصر حريصة على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وامكيلي ميني، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية، خلال زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن «هذه الزيارة جيدة ليّ وسعيد بأنني في مصر وخاصة بعد مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأيضًا اللقاء مع وزيرة التجارة والصناعة، فقد تحدثنا عن نجاح مصر في نمو خطتها الاستراتيجية في التبادل التجاري مع باقي دول القارة الأفريقية».

وتابع: «بزيارتي اليوم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كان واضحًا بعد ما رأيته بنفسي أن مصر حريصة على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية والتواصل مع دول العالم ولكن أيضًا الربط التجاري مع البلدان الأفريقية، وأرى حقيقة أن هناك تحرك مصري جاد في هذا الشأن من خلال محاور الربط بين مصر والدول الأفريقية لزيادة ودفع العلاقات التجارية الأفريقية، ومن وجهة نظري أعتقد إذا لم ندفع بالعلاقات التجارية بين دول القارة فلن يكون لنا دورًا كمنظمة، فإن منصبي كسكرتير عام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية لابد أن يساعد في دفع هذه العلاقات وتوطيدها وزيادتها بحلول عام ٢٠٣٥».

وأضاف: «لابد من مضاعفة التبادل التجاري بين الدول، وما نعنيه هنا أنه لابد من تكاتف وزراء التجارة والمالية والاستثمار والتخطيط الاقتصادي الأفارقة وأن يكون لديهم رؤية تتحقق مثلما ما رأيناه اليوم في المنطقة الاقتصادية من محاور ربط المناطق ببعضها البعض ومراكز لوجسيتية بالموانئ فكل ما رأيناه هنا مهم جدًا لتحقيق استراتيجية تنمية وزيادة التجارة بين دول القارة، ومن خلال وظيفتي كسكرتير عام سأقوم بتسهيل التواصل والحوار بين وزراء التجارة بالدول الأفريقية ونأتي لزيارة مصر قريبًا ليروا بأنفسهم التقدم ومعدلات الإنجازات التي قامت بها مصر في تطوير البنية التحتية واللوجيستيات وهو شئ هام جدًا في استراتيجية القارة الأفريقية لدفع العلاقات التجارية».

وقال: «رسالتي للمستثمرين حول العالم «تعالوا إلى مصر» لتروا بأنفسكم ما رأيته اليوم من تقدم وإجراءات لوجيستية وموانئ ومحاور وبنية تحتية وشبكة طرق هائلة»، مضيفًا «نعلم أن المستثمرين حول العالم كانوا يشكون من سوء البنية التحتية في القارة الأفريقية ولكن نجحت مصر في أن تتغلب على هذا الأمر وليس هناك أي مبرر بعدم تواجدهم ولا يأتون للاستثمار في مصر، والاستفادة من كون مصر بوابة القارة الأفريقية من خلال شبكة طرق قمنا بها وأنشأتها مصر مثل القاهرة-داكار والقاهرة-كيب تاون».

وأكد أن «شبكة الطرق هي المحاور المصيرية في دفع العلاقات التجارية وزيادتها بين دول القارة»، وقال: «رسالتي لجميع شعوب القارة الإفريقية لدينا أعمال كثيرة للقيام بها وإنجازها لتطوير وتكامل قارتنا الأفريقية والوصول لمزيد من الأسواق، فقد نجحنا في التحرك نحو خطوة هامة وهي توقيع ٣٥ دولة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية وهو أهم جزء في أصعب عمل لإضفاء معنى للتبادل التجاري ودفعه لتحقيق مانريده في القارة، لقد أخذنا خطوة هامة ولكن لدينا أعمال كثيرة علينا القيام بها».