شكرا لقرائتكم خبر عن آخر سفير لمصر في قطر يتوقع عودة السفراء للقاهرة والدوحة قريباً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية، آخر سفير لمصر في الدوحة بما تضمنه بيان وزارة الخارجية من تبادل للمذكرات بعودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر، معرباً عن أمله في أن تسهم مخرجات قمة العلا في إنهاء الأزمة بين دول الرباعي العربي وقطر.

وأعرب السفير محمد مرسي في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» عن أمله في أن تلتزم كل الأطراف بتعهداتها وأن تبدي حسن نواياها في إزالة مسببات الأزمة التي كلفت الجانبين على حد سواء الكثير .

واستطرد السفير مرسي معبرا عن أمله في أن تؤدي خطوة عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر والتي يتوقع أن تتم إجراءاتها التنفيذية قريبا والتي منها رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوي السفراء وأيضا عودة السفراء إلى القاهرة والدوحة، خاصة اذا التزم الجانبان بتفاهمات قمة العلا.

وعبر «مرسي» عن أمله في أن تسهم تلك الخطوة في عودة أوضاع العمالة المصرية في قطر إلى طبيعتها السابقة وأن تزال المعوقات والإجراءات التي تعرض لها أبناء الجالية المصرية في قطر في الفترة الماضية نتيجة لتداعيات هذه الأزمة.