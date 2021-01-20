تركنا البدلة القديمة.. طارق شوقي معلقا على تعديل نظام التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تعديل المنظومة التعليمية الجديدة واعتمدت على تطوير المناهج بشكل أساسي، مضيفا: "تركنا البدلة القديمة وفصلنا واحدة جديدة".

وقال وزير التربية والتعليم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مركز تطوير المناهج أصبح حاليا شيء يفخر به كل مصر، كما تم التعامل مع الجهات الأجنبية ذات الخبرة في هذا الصدد، وأنه لم يتم استيراد المناهج إنما تم توطين الخبرات، وأصبح المركز قادرا على إنتاج مناهج بالجودة العالية وذلك بالتعاون مع كبري الشركات في العالم.

وأضاف طارق شوقي، أنه منذ 2014 شهدت مصر تغيرات عميقة في نظام التعليم، مشيراً إلى أنه من باب الشفافية تم إعداد كم كبير من الأفلام الوثائقية التي ترصد مرحلة التطوير وتسلميها للأعضاء.

يشار إلي أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طالب أعضاء المجلس بإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة، وعدم الجلوس فيها، بقوله: نرجو من أعضاء المجلس ترك المقاعد ذات اللون البني للحكومة فهي مخصصة لهم".​