ننشر أحدث فيديو لمشروعات الإسكان بمدينة حدائق العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزارء، مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك، عن مدينة حدائق العاصمة الموجود بين مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال يونس، صباح الإنجاز، حيث يستعرض الفيديو حجم المشروعات التي يتم تنفيذها في مدينة حدائق العاصمة.

وتعتبر مدينة حدائق العاصمة امتداد للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تبعد عنها مسافة عشر دقائق فقط، ويعد الهدف الأساسي من إنشائها هو توفير مساكن لصغار الموظفين العاملين بالعاصمة الإدارية، لتكون هذه المساكن قريبة من مقر عملهم.

وتهدف مدينة حدائق العاصمة إلى استيعاب 2.6 مليون نسمة، وذلك بعد أن زاد الطلب على مدينة بدر، ومن المخطط الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعي بها في مطلع يونيو من عام 2021.

تتصل حدائق العاصمة بالعاصمة الإدارية الجديدة بواسطة الطريق الدائري، كما سيتم إنشاء محطة مترو لربطها بالعاصمة الجديدة. أما عن مساحتها، فقد تم تخصيص مساحة 29 ألف فداناً لتشيد هذه المدينة الجديدة.