طارق شوقي: الوزارة مرت بالتعليم العام الماضي بأعجوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة مرت بالتعليم العام الماضي بأعجوبة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جيالي، لعرض لبيان الوزير حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة: "أزمة فيروس كورونا كانت ميزة وعيب، ونحن اتصدمنا بها ولم نكن بدائيين من الصفر، ومصر من أفضل دول تعاملت مع أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن مصر مرت من الأزمة على الرغم من أن دول كبيرة مثل اليابان "قفلت وعادت السنة للطلاب والسنة ضاعت".​