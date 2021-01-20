محامي "فتاة النزهة المسحولة" يطالب بتعويض مؤقت 40 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

ادعى المحامي صفوت السيد، دفاع المجني عليها ندى شديد "فتاة النزهة المسحولة" مدنيا بمبلغ 40 ألف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت أمام محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار عمرو مختار.

وأوضح "صفوت" في تصريحات لمصراوي، أن أهمية الادعاء المدني تكمن في تمكين الدفاع من الاستئناف في الشق المدني والترافع أمام محكمة المستأنف.

كانت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد مصلح أحالت المتهمة (مخلى سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه) للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ.

وقالت شقيقة المجني عليها "ندى. ش" طالبة جامعية إنها تقيم بمنطقة مدينة نصر، وأن شقيقتها طالبة بجامعة بنها، اعتادت زيارتها كل فترة.

وأوضحت أنه يوم الحادث اتصلت بها فوجدت هاتفها مغلقا وبعد دقائق تم فتح الهاتف، واتصلت ثانية فأخبرها المجيب أن شقيقتها صدمتها سيارة وتوفت.

وتبين من كاميرات المراقبة أن الطالبة كانت تحاول عبور شارع بمساكن شيراتون، وفوجئت بسيارة مسرعة صدمتها وسحبتها عدة كيلومترات.