شقيقة الضحية تتشح بالسواد.. بدء محاكمة المتهمة بـ"سحل فتاة النزهة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

بدأت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، اليوم الأربعاء، محاكمة "نورهان. ك" المتهمة بدهس المجني عليها ندى شديد بسيارتها.

وحضر الجلسة عم المجني عليها وشقيقتها التي اتشحت بالملابس السوداء، برفقة محاميهم صفوت السيد.

وكانت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد مصلح أحالت المتهمة (مخلى سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه) للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ.

وقالت شقيقة المجني عليها "ندى. ا" طالبة جامعية إنها تقيم بمنطقة مدينة نصر، وأن شقيقتها طالبة بجامعة بنها، اعتادت زيارتها كل فترة.

وأوضحت أنه يوم الحادث اتصلت بها فوجدت هاتفها مغلقا وبعد دقائق تم فتح الهاتف، واتصلت ثانية فأخبرها المجيب أن شقيقتها صدمتها سيارة وتوفت.

وتبين من كاميرات المراقبة أن الطالبة كانت تحاول عبور شارع بمساكن شيراتون، وفوجئت بسيارة مسرعة صدمتها وسحبتها عدة كيلومترات.