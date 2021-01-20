شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 42 شيشة وتغريم 22 مواطنًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بحى ثان الزقازيق، بالاشتراك مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الحواجز الخرسانية والحديدية من الشوارع الرئيسية وإزالة الإشغالات، حيث شملت الحملة شارع الحمام وشارع مدير الأمن، ومنطقة المبرة وتم تطبيق القانون على المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بالاشتراك مع شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى، وأمام القصر الأبيض، ونفق المشاة بالمحطة، وميدان عرابى، وميدان التحرير، وشارع البوسطة، وشارع مولد النبي والحلقة، ومنطقة كوبرى أبوعميرة، والمنتزة وشارع فاروق، وأمام مدارس الفاروق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزهراء، من فض سرادقي عزاء بقريتي طاروط والزهراء، وتم تفريق المواطنين منعا للتجمعات حرصاً على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

بينما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملات مكبرة لرفع كافة الإشغالات المخالفة، ومتابعة إلتزام الكافتريات والمقاهي بنطاق المركز بالإجراءات الإحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا، أسفرت جهود الحملة عن رفع ١٢٣ حالة إشغال طريق، وضبط ٦٨ حالة إشغال، وتحرير 22 محضر إشغال، بالإضافة إلى تحرير ٥ محاضر ضد أصحاب مقاهي لتقديم الشيشة للمترددين، وتم مصادرة ٣٧ شيشة من المقاهي المخالفة، كما تم تغريم ١٠ مواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، من ضبط ٥ شيش من كافيهات مخالفة بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابهم، كما تم تغريم ١٢ مواطن وتحصيل الغرامة الفورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.