شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 82 طن قمامة وتركيب 140 كشافًا جديدًا في إهناسيا ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، برئاسة المحاسب نشأت معبد، بحملة نظافة لمناطق متفرقة من المدينة تم خلالها رفع 82 طن من كميات القمامة ونقلها لمصنع تدوير القمامه بسمسطا، كما تم متابعة رفع الإشغالات المخالفة بشوارع مدينة إهناسيا وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، فيما قام قسم صيانة الكهرباء بالوحدة بصيانة وتركيب 140كشافا بشوارع المدينة بقرى منشأة عبدالصمد وطريق عبدالصمد/ ذكي فاضل، فضلا عن تعقيم المصالح الحكومية التابعة لدائرة الوحدة.

ومن جانبها، قامت المجالس القروية بالدفع بفرق من عمال النظافة والمعدات من سيارات نصف نقل ولوادر وذلك للقضاء على تجمعات القمامة، وتحسين البيئة المحيطة، ورفع كفاءة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية، وتطوير المداخل والإزالة في المهد، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية النويرة بنظافة وتمهيد مدخل القرية وتمهيد طريق إهناسيا / النويرة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية ننا بصيانة 60 كشافا بقرى منشأة عبدالصمد وطريق عبدالصمد/ ذكي فاضل، فضلا عن تعقيم المصالح الحكومية التابعة لدائرة الوحدة.