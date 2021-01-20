شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «التنسيق الحضاري»: اختيار لون طلاء واجهات المنازل وفقا لمناخ المحافظة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، الطرق المتبعة في طلاء واجهات المنازل بالمحافظات.

وقال «أبوسعدة» خلال لقائه مع الإعلامي محمد جاد، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد: «مبادرة طلاء واجهات المنازل بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أحدثت نقلة نوعية كبيرة، كون مشهد العمارات بدون طلاء خارجي يمنح إحساس وكأن المدينة تحت الإنشاء».

وتابع رئيس جهاز التنسيق الحضاري: «تم اختيار مجموعة من الخبراء وضعوا استراتيجية لونية لاختيار اللون المخصصة لطلاء الواجهات وفقا لمناخ كل محافظة».