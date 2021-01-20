شكرا لقرائتكم خبر عن يرى أن الإعلام «مضلل» ووصف النواب بـ«مرشحي الكراتين».. 15 معلومة عن النائب المطرود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صباح الثلاثاء، بعد جلسةٍ ساخنة، غادر النائب محمد عبدالعليم داوود مجلس النواب، ملوحًا بـ«علامة النصر»، بعد قرار المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، بإخراجه من القاعة وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس، لأنه طالب بـ«إعادة المصداقية للإعلام المصرى».

اعترض «داوود»، قائلاً: «لا يصح أن يسيطر الإعلام الإثيوبي على نظيره المصرى خلال مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة، ولم تكن هناك تغطية مصرية».

لم يقتصر اعتراض «داوود» الصريح على أداء الإعلام المصرى في قضية «سد النهضة»، وإنما اتهم زملاءه في المجلس أيضًا بأنهم «نواب الكراتين»، إذ قال: «لا يمكن أن أتحدث عن إقامة مائدة حوار سياسى مع حزب دخل المجلس بالكراتين»، وهو ما أثار غضب نواب الأغلبية، وسادت حالة من الهرج داخل الجلسة.

يؤمن «داوود» بشعار، يضعه في خانة التعريف على موقع التغريدات القصيرة، «تويتر»، إذ يقول: «كلمة الحق في زمن الظلم لم ولن تمر أبدًا مرور الكرام من تحت سيف الجلاد.. وعلي من يقولها أن يكون مستعدًا لدفع الثمن من دمه وعمره، وسمعته».

«المصري اليوم» ترصد أبرز المعلومات من سيرة النائب محمد عبدالعليم داوود، بعد إثارته للجدل، مساء أمس الثلاثاء.

1. داخل كفر الشيخ، ولد محمد عبدالعليم داوود، 4 يوليو 1961.

2. تخرّج في بكالوريوس المعهد العالي العالي للدراسات التعاونية والإدارية، 1998.

3. مرشح الوفد بدائرة فوه ومطوبس بكفر الشيخ.

4. محمد عبدالعليم داوود هو صحفي قبل أن يكون نائبًا في البرلمان، من أبرز القضايا التي ناقشها، قضية «السيد الباز»، عام 1989، إذ كشف الستار عن استغلال النفوذ والاستيلاء على أراضي الدولة عام 1989، واستردت الدولة الأرض.

5. ترشح «داوود» لمجلس الشعب عام 2000، أول مرة، عن دائرة فوه ومطوبس، وفاز بـ27048 صوت.

6. يناير 2001، تقدم «داوود» بطلب إحاطة لإنشاء كوبري فوه كفر الشيخ المحمودية البحيرة على النيل.

7. 4 يوليو 2001، خلال الجلسة 90 للبرلمان، وافق مجلس الشعب بالإجماع على اقتراحه بإنشاء جامعة كفر الشيخ.

8. 2 مارس 2004، طالب «داوود» بمحاكمة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، أمام القضاء بعد رفض المجلس محاكمته سياسيًا.

9. ترشح «داوود» أيضًا في دورة «2005- 2010»، عن دائرة فوه ومطوبس أيضًا، وحصل على 23045 صوتًا.

10. ولأنه «نائب المتاعب»، في 2007، أصدر رئيس المجلس قرارًا بتحويله إلى لجنة القيم لقيامه بتمزيق بيان رئيس الوزراء حول مصانع تم إنشاؤها.

11. وأثناء موجات زيادة الأسعار في 2008، قال «داوود» داخل المجلس، إن من يحكم مصر «مجموعة من الحرامية».

12. يؤمن «داوود» بشعار، يضعه في خانة التعريف على موقع التغريدات القصيرة، «تويتر»، إذ يقول: «كلمة الحق في زمن الظلم لم ولن تمر أبدًا مرور الكرام من تحت سيف الجلاد.. وعلي من يقولها أن يكون مستعدًا لدفع الثمن من دمه وعمره، وسمعته».

13. يرى أن هروب الأموال خارج مصر وخاصة بعد 25 يناير، كانت سببا رئيسيا في تصاعد هجمات الإرهاب وسقوط عدد كبير من الشهداء.

14. يرى «داوود» أيضًا أن الإعلام المصري، إعلام «مضلل»، ووصفه خلال أحد الجلسات مجلس النواب: «أين الثقافة والفكر من أجل محاربة الإرهاب؟ الإعلام المضلل يساهم في تغيب العقول وعدم احترام عقول الناس».

15. أعلنت اللجنة العامة المشرفة على العملية الإنتخابية بالدائرة الأولى، ومقرها دسوق وفوة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، فوز محمد عبدالعليم داود مرشح حزب الوفد، بعد حصوله على 84938 صوتًا.