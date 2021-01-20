شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمي نفسك من الاكتئاب؟ خبير تنمية بشرية يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصح تامر شلبي، خبير التنمية البشرية، بعدم الاستسلام للخطوات التي تصل بالشخص إلى الاكتئاب.

وقال« شلبي» خلال لقائه مع الإعلامية فرح سعيد، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد: إن «عدم الاستسلام أمر ذهني يأتي بالتدريب العقلي المستمر، والاستعداد الذهني الكامل لمقاومة الاكتئاب».

وتابع: «من خطوات مقاومة الاكتئاب، الحرص على التحدث مع أشخاص مؤثرة تمنح الطاقة الإيجابية»، ناصحًا بالتفكير في أمر إيجابي عند التعامل مع أشخاص سلبية.