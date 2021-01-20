شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث ضمان نجاح التجارة القارية.. «شكري» يستقبل سكرتير عام المنطقة الحرة الأفريقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «وامكيلي ميني»، وذلك لبحث سبل ضمان نجاح منطقة التجارة الحرة، وموقف مصر الداعم للسكرتارية.

ويقوم سكرتير عام المنطقة الحرة القارية، حاليا بزيارة إلى القاهرة، التي تعد أولى العواصم الأفريقية، التي يزورها تزامناً مع بدء التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية الطموحة في يناير الجاري، والتي كان لمصر دورها الفاعل في إنفاذها، أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، كما كانت في طليعة الدول التي صَدّقتْ عليها؛ إيماناً منها بأهميتها في تحقيق التكامل الأفريقي المنشود.