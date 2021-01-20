شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 76 منشأة وفض 3 أفراح وسوق تجاري بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، في تنظيم الحملات اليومية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافيتريات، ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

أوضح المحافظ، أنه خلال الحملات اليومية التي تنظمها كافة الجهات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم ضبط 291 مخالفة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، منها 290 مخالفة عدم ارتداء الكمامات من قبل المواطنين، ومخالفة لمنشآة، كما تم غلق 76 منشأة من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، منها 30 منشأة بمركز العدوة، و12 بمركز بني مزار، و14 بمركز مطاي، و20 بمركز أبوقرقاص، كما تم فض 3 تجمعات لمناسبات الأفراح والعزاء، منها حالة تجمع ببني مزار، وحالتين بمركز المنيا، بالإضافة لفض أحد الأسواق التجارية بمركز بني مزار، وذلك للقضاء على تجمعات المواطنين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.