شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتفقد حديقة «الزهرية» بالزمالك.. ويكلف بوضع خطة لتطويرها ورفع كفاءتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حديقة الزهرية بمنطقة الجزيرة بالزمالك، والتابعة لمعهد بحوث البساتين، يرافقه الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المركز، والدكتور أيمن حمودة، مدير معهد البساتين.

وكلف «القصير»، مركز البحوث الزراعية بوضع خطة سريعة لتطوير الحديقة وتجميلها ورفع كفاءتها وفتحها أمام الزائرين مع توفير كل الخدمات بالحديقة، موضحًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من الجهود التي تبذلها الوزارة حاليًا في حصر جميع الأصول غير المستغلة وتحقيق أقصى استفادة منها.

وقال وزير الزراعة إن الحديقة التي تقع على مساحة 8 افدنه بمنطقة متميزة بالزمالك يجب استغلالها على الوجه الأمثل، حيث تحتوي على بعض النباتات والأشجار النادرة والصوب الزراعية الملكية، مشددًا على أن الدولة المصرية تستهدف إضفاء الجانب الجمالي للحديقة التاريخية، وإعادة الوجه الجميل للحدائق التاريخية وحماية التراث المصري للمناطق التاريخية.

وزير الزراعة يتفقد حديقة «الزهرية» بالزمالك

وزير الزراعة يتفقد حديقة «الزهرية» بالزمالك

وزير الزراعة يتفقد حديقة «الزهرية» بالزمالك