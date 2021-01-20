شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مباراة الزمالك وقبل الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراته أمس وفوزه على الجونة بهدف مقابل لا شيي ليحتل المركز الأول برصيد 19 نقطة بعد لعب 7 مباريات، ويأتي النادى الأهلي في المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة ولعب 7 مبارايات، ويلعب الأهلي ضد المقاولون الخميس ضمن جدول مباريات الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

الفريق عدد المباريات النقاط الزمالك 7 19 الأهلي 7 17 الجونة 8 15 مصر المقاصة 8 13 الأهرام 7 12 سيراميكا كليوباترا 8 11 المصري 7 10 إنبي 6 10 البنك الأهلي 8 8 سموحة 7 8 الاتحاد السكندري 6 8 المقاولون 7 7 غزل المحلة 8 7 نادي أسوان 7 7 الإسماعيلي 7 6 وادي دجلة 7 6 الإنتاج الحربي 7 5 طلائع الجيش 8 4

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