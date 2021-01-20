شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مباراة الزمالك وقبل الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراته أمس وفوزه على الجونة بهدف مقابل لا شيي ليحتل المركز الأول برصيد 19 نقطة بعد لعب 7 مباريات، ويأتي النادى الأهلي في المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة ولعب 7 مبارايات، ويلعب الأهلي ضد المقاولون الخميس ضمن جدول مباريات الدوري المصري.
جدول ترتيب الدوري المصري
|
الفريق
|
عدد المباريات
|
النقاط
|
الزمالك
|
7
|
19
|
الأهلي
|
7
|
17
|
الجونة
|
8
|
15
|
مصر المقاصة
|
8
|
13
|
الأهرام
|
7
|
12
|
سيراميكا كليوباترا
|
8
|
11
|
المصري
|
7
|
10
|
إنبي
|
6
|
10
|
البنك الأهلي
|
8
|
8
|
سموحة
|
7
|
8
|
الاتحاد السكندري
|
6
|
8
|
المقاولون
|
7
|
7
|
غزل المحلة
|
8
|
7
|
نادي أسوان
|
7
|
7
|
الإسماعيلي
|
7
|
6
|
وادي دجلة
|
7
|
6
|
الإنتاج الحربي
|
7
|
5
|
طلائع الجيش
|
8
|
4
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