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بعد مباراة الزمالك وقبل الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري

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حمدي قاسم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مباراة الزمالك وقبل الأهلي.. جدول ترتيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراته أمس وفوزه على الجونة بهدف مقابل لا شيي ليحتل المركز الأول برصيد 19 نقطة بعد لعب 7 مباريات، ويأتي النادى الأهلي في المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة ولعب 7 مبارايات، ويلعب الأهلي ضد المقاولون الخميس ضمن جدول مباريات الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

الفريق

عدد المباريات

النقاط

الزمالك

7

19

الأهلي

7

17

الجونة

8

15

مصر المقاصة

8

13

الأهرام

7

12

سيراميكا كليوباترا

8

11

المصري

7

10

إنبي

6

10

البنك الأهلي

8

8

سموحة

7

8

الاتحاد السكندري

6

8

المقاولون

7

7

غزل المحلة

8

7

نادي أسوان

7

7

الإسماعيلي

7

6

وادي دجلة

7

6

الإنتاج الحربي

7

5

طلائع الجيش

8

4

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مباراة الزمالك والجونة في الدورى

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    157,275

  • تعافي

    123,491

  • وفيات

    8,638

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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