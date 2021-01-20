شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 10 مراكز للدروس الخصوصية بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية، بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من الحملات اليومية على المقاهي والكافتريات، ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيال غير الملتزمين.

وفى هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية، بمركز ومدينة فاقوس، حملة على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت جهودها عن غلق وتشميع ١٠ مراكز للدروس الخصوصية، بشوارع شلتوت، والدروس، وبجوار مسجد الصحابة بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أصحابها لمنع تجمعات الطلاب، حفاظاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء، لمنع التجمعات وغلقها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيال غير الملتزمين.