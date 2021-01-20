شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 300 طن مخلفات ونواتج تطهير ترع ومصارف بالواسطى ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الواسطى، إنه تم رفع مخلفات أتربة وقمامة ونواتج تطهير ترع ومصارف على مدار يوم كامل بلغت 300 طنا بدأت برفع 80 طن من القمامة والمخلفات والأتربة من مناطق متفرقة بمدينة الواسطى وزاوية المصلوب، كما قامت المجالس القروية إطواب وميدوم والميمون وقمن العروس وإنفسط برفع 120 طن من المخلفات المنزلية ونقلها إلى مصنع التدوير بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي، إضافة إلى رفع 100 طنا من نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز.

وأشار «بكري»، إلى أنه تم القيام بحملة ميدانية لمتابعة التزام أصحاب المقاهي والمطاعم والمولات التجارية والمواطنين في وسائل النقل العام وأماكن التجمعات بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كما تم المرور على مستشفى الواسطى المركزي لمتابعة الأداء والاطمئنان على سير العمل وانتظامه داخل المستشفى، وتوافر حد الأمان من الأكسجين والأدوية والأمصال اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا.

ولفت إلى قيام الوحدة المحلية لقرية ميدوم بمعاينة قطعة أرض بعزبة أبوالنور تمهيدا لانهاء إجراءات تخصيصها لإنشاء مستوصف طبي، ومن ناحية أخرى تم متابعة رفع كفاءة الإنارة العامة بواحة ميدوم ومراجعة كشافات الإنارة بالقرية، علاوة على القيام بكسح المياه الجوفية بقرية صفط الغربية، بينما نفذت قرية أبوصير الملق من تسوية وتمهيد شارع داير الناحيه بالقرية ورفع نواتج التمهيد، كما قام مجلس قروي قمن العروس بتقليم وتهذيب الأشجار بمداخل القرية، ومتابعة أعمال صيانة كشافات الإنارة بقرية كوم إدريجة وبني حدير ومدخل التل لرفع كفاءة الإنارة العامة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.