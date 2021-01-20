شكرا لقرائتكم خبر عن «مقال اليوم» من حسام بدراوي: من يوثق الأحداث ويكتب التاريخ؟! والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مقال اليوم».. خدمة من بوابة «المصري اليوم» لإبراز أحد مقالات الرأي يوميًا لتسليط الضوء على مضمون المقال وأبرز ما ذكره الكاتب.

«المصري اليوم» تزخر بمجموعة من أبرز المفكرين والكُتاب والمُتخصصين، من بينهم الدكتور حسام بدراوي، الذي سلط الضوء، في مقاله المعنون بـ«من يوثق الأحداث ويكتب التاريخ؟!» على تسجيل الأحداث والوقائع التاريخية.

«حسام» بدأ مقاله: «قال الشاب المثقف: من أين يأتي توثيق الحدث الذي يكتبه التاريخ. قلت: أحيانا نفس الحدث يحكيه من عايشوه من جوانب مختلفة وقد يختلفون اختلافا بيًنا في روايته. قال: اعطنا أمثله. قلت: تاريخ أحمد عرابي مثلا، حقيقة نحب روايتها.. هل هو بطل أم فلاح قاد الجيش إلى هزيمه أمام الإنجليز!».

تابع: «الملك فاروق، وطني أم خائن، وهل يُلقى عليه كل اللوم في الأخطاء مع أنه كان غير متوافق مع قوة الاحتلال أم أن ثورة يوليو ظلمته. ثورة يوليو، كانت حركة في الجيش أم ثورة شعبية.. الضباط الأحرار كان عدد منهم من الإخوان وعدد آخر من الوزراء المهمين بعد الثورة كانوا إخوان أيضا، ومدى تأثير هذا على مسار التاريخ..».

يواصل الكاتب مقاله: «التاريخ للأسف يكتبه فقط المنتصرون، فلو وصفت الغابة بعيون الأسد ستجدها مختلفة عن نفس الغابة بعيون الغزال، أو الطير أو باقي الحيوانات، الآكل منها والمأكول. هل نكتب التاريخ لنتعلم ولا نكرر الأخطاء، أم لخلق وعى تراكمي للإنسان ليرتقي بنفسه في المستقبل. التاريخ يعيد نفسه في أحيان كثيرة وكأننا لا نتعلم، ومن يكتبون التاريخ للارتقاء بالحياة، والنفس البشرية قليلون جدا».

واختتم: «لقد سجلت رأيي ووثقت مشاعري وفكري في كل يوم مر على، لأنني أعي أن ما لم يوثق، لم يوجد. كذلك أعي أن رواية الحدث بعد زمن يتأثر بمتغيرات حدثت بعده، وبحقائق لم تكن موجودة أثناءه. ولعل حقيقة اللحظة تضئ لمن سيقرأ التاريخ مستقبلا ظروف مسارات الأحداث وقتها. هذا لا يعنى نشر ما لدى الآن فقد احتفظت بما لا أستطيع البوح به لوقت قد يأتي في يوم من الأيام. ولكن سيبقى في التاريخ ما يجب أن يُروى، من خلال توثيق ما لم يره أهل مصر وقت معايشتها. قال شاب ذكي: أعطنا ولو مثل واحد عن توثيقك لحدث ما. ابتسمت وتذكرت الكثير، وقلت ربما في وقتٍ فيه مساحة أكبر من الحرية، وربما عندما تكتمل الصورة لدىّ ممن سجلوا نفس الأحداث من منظورهم وقتها. «لا توجد حقيقة مطلقة حتى لنفس الحدث طالما يكتب عنه أكثر من واحد»».

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