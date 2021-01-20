شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة التدريبية لإنتاج الحرير الطبيعي في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت مديرية الزراعة بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، فاعليات الدورة التدريبية لإنتاج الحرير، التى تم تنظيمها بالتعاون مع نقابة الزراعيين الفرعية بالمحافظة.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، إن الدورة شملت طرق تربية دودة القز لإنتاج الحرير، وأهداف التربية، والطرق الحديثة السليمة لتربية دودة القز لإنتاج الشرانق، وتحديد عدد علب البيض، وطرق التطهير، وسحب اليرقات وطرق التغذية، وعلامات الانسلاخ (الصومة) والخروج منها، وتغير الفرشة، وتربية الأعمار الصغيرة، وتربية الأعمار الكبيرة، وإنتاج الشرانق وجمعها وتجفيفها وتسويقها والأمراض التى قد تظهر وطرق علاجها، وحل الشرانق، وذلك من خلال أساتذة متخصصين فى إنتاج الحرير.

وأضاف، أنه تم فتح حوار والرد علي كافة التفاصيل واستفسارات المتدربين، وسيتم تنظيم دورة تدريبية ثانية لمن اجتاز الدورة الأولى. وفي سياق متصل، شملت الدورة أهمية تحديث منظومة الري الحقلي ومبادرة البنك المركزي وآليات تحديث الري من تقديم الطلب حتى التنفيذ مع أهمية ذلك للمزارعين من زيادة الانتاجية وزيادة دخل المزارعين وتوفير الطاقة والأسمدة والعمالة وزراعة كامل المساحات.