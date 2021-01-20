شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 384 عبوة دواء بيطري منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، من الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهته، أوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت إدارة الخدمات بالمديرية، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية، وسيارات توزيع الأدوية بمركز الحسينية لضبط الأدوية والعيادات المخالفة، أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة لعدد 3 معارض بيطرية، وضـبط 384 عبوة لـ30 صنف دواء بيطري مخالف، ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.