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لرصد الإصابات.. «زراعة الإسكندرية» تعاين حقول الموالح والصوب الزراعية (صور)

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوفد المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، لجنة فنية برئاسة المهندسة تريزا سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالمديرية، وعضوية المهندسة صافيناز الفضالي مدير إدارة البساتين، لمعاينة حقول الموالح والبساتين، في نطاق المعمورة، للوقوف على سلامتها، ورصد أي إصابات، وتقديم التوصيات اللازمة للمزارعين لمعالجتها.

وأضاف «صالح»، لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة قامت بالمرور على زمام جمعية التوفيقية، بإدارة المعمورة الزراعية، وذلك لمعاينة حقول الموالح ومنها البرتقال السكري والصيفي وأبوسرة، حيث تبلغ مساحة أحد أحواض جمعية التوفيقية ٧٠ فدان،وتم إعطاء التوصيات اللازمة في وقت الحصاد.

وأشار إلى أن اللجنة، زارت أيضاً الصوبة الزراعية، بإدارة المعمورة الزراعية، لمعاينتها على الطبيعة، وتقديم التوصيات اللازمة، للحفاظ عليها، وحمايتها من الأمراض.

"زراعة الإسكندرية" تعاين حقول الموالح والصوب الزراعية لرصد الإصابات (صور)
"زراعة الإسكندرية" تعاين حقول الموالح والصوب الزراعية لرصد الإصابات (صور)
"زراعة الإسكندرية" تعاين حقول الموالح والصوب الزراعية لرصد الإصابات (صور)
"زراعة الإسكندرية" تعاين حقول الموالح والصوب الزراعية لرصد الإصابات (صور)

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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