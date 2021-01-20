شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مليار و200 مليون جنيه قيمة الاستثمارات من المخلفات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ملف البيئة بدعم من القيادة السياسية شهد تطورات كبيرة في الفكر وطريقة التناول سواء على مستوى الدول المتقدمة التي أخذت حقها في الموارد الطبيعية أو الدول النامية التي لها الحق في الحفاظ على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندى المصرى تحت عنوان«قضايا البيئة ودور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية الاقتصادية»، التي أشارت خلالها إلى أن عام 2015 كان عاماً حاسماً على المستوى الدولى من حيث أهداف التنمية المستدامة الأممية أو إتفاق باريس فقد شهد طفرة على مستوى التوازن السياسى والقوى المتصارعة وكان هناك تركيز على المستوى الدولى أن يتم تطبيق الأثنين في نفس الوقت فتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة هما وجهان لعملة واحدة فقضية تغير المناخ هي في الأساس قضية تنموية تؤثر بصورة مباشرة على كافة مسارات التنمية.

واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الندوة، الجهود الكبيرة التي تم بذلها خلال عام 2020 للنهوض بالملف البيئى في مصر بكافة مجالاته فقد كان هناك جهود متميزة لإدخال الفكر الاستثمارى في المجال البيئى الذي يتضح جلياً في مجال المخلفات، ومنها المخلفات الزراعية التي شهدت استثمارات كبيرة وحققت فرص اقتصادية للفلاحين وصلت خلال العام الماضى لحوالى مليار و200 مليون جنيه، كما تم فتح المجال أمام الشباب للإسثمار في مجال إنتاج البيوجاز، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال المحميات الطبيعية كوادى دجلة والغابة المتحجرة وووادى الريان وهو ما فسره البعض على أنه بيع للمحميات الطبيعية وهذا تفسير خاطئ فقانون المحميات الطبيعية لا يسمح بذلك ولكنه يسمح للقطاع الخاص بممارسة أنشطة تنموية داخل المحميات الطبيعية.

واستكملت «فؤاد» ما شهده الملف البيئى المصرى من تطورات خلال عام 2020، حيث أوضحت أن ملف المخلفات الذي يعد من أهم الملفات البيئية شهد طفرة خلال العام الماضى يعد أهمها التصديق على قانون المخلفات الجديد، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية التي أقامتها الدولة في هذا المجال والتى وصل عددها إلى 103محطة وسيطة و57 مصنع وأكثر من 70مدفن على مستوى الجمهورية تكلفت أكثر من 10مليار جنيه، علاوة على إنشاء أول محطة مركزية لمعالجة النفايات الطبية بإستخدام تكنولوجيا الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية.

وأشارت وزيرة البيئة، خلال الندوة، إلى أن الملف البيئى وخاصة التوعية البيئية يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى ودعمه الكبير للمبادرة القومية لنشر الوعى البيئى( اتحضر للأخضر) إيماناً منه بأهمية التوعية لتغيير السلوكيات السلبية لبعض المواطنين مما سيساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما تطرقت «فؤاد»، خلال الندوة، إلى الحملة التي تبنتها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتى الإعلام والسياحة والآثار لدعم السياحة البيئية حملة (Eco Egypt ) للترويج لعدد 13 محمية على مستوى الجمهورية وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة تتضمن كافة وسائل التواصل والتوعية لدعم السياحة البيئية المسئولة والمستدامة، والعمل على ضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع الواعد بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية.