شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال تنفيذ محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، أعمال الحفر وإزالة التراكمات أولا بأول بمنطقة جزيرة العوامية والخاصة بمد خطوط الغاز الطبيعي لمحطة ايزيس بطريق الجولى فيل برفقة أحمد عبدالصبور، مدير المتابعة الميدانية.

وأوضح الشريف، أن هذه المحطة تفعيلا للمبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، فضلاً عن التوسع في استخدامه منزلياً حفاظاً على البيئة.

وأكد أن كافة الأعمال تجرى على قدم وساق لتدخل محطة ايزيس لتموين السيارات بالغاز الطبيعي حيز الخدمة بكامل طاقتها في أسرع وقت ممكن.