شكرا لقرائتكم خبر عن 72% زيادة في صادرات موانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 521 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة زيادة 29 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات 330 الف طن بنسبة زيادة 72% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 191 الف طن كما سجلت الصادرات تفوق عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي بنسبة زيادة 29 % وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا والسويس.

شهد ميناء سفاجا تداول 443 الف طن بضائع بسبة زيادة 33% ع الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية صادر 283 الف ووارد 160 الف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 44 الف طن بضائع بسبة زيادة 121% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية صادر 33 الف طن ووارد 11 الف طن، فيما شهد ميناء نويبع تداول 18 الف طن بكمية صادر 14 الف طن ووارد 4 آلاف طن، كما شهد ميناء الزيتيات وصول 16 ألف طن بروبلين.

وقامت الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع بالموانئ التابعة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا أثناء عمليات الشحن والتفريغ والتزام سائقي الشاحنات سواء الواردة أو الصادرة بارتداء الكمامات وتعقيم الشاحنات وعدم تخزين السلع داخل الميناء والعمل على تقليل مدة بقاء السفن والبضائع بالموانئ .