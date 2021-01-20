شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تنتفض لإزالة التعديات على حرم 12 مدرسة بإدارتي «شرق وغرب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت إدارتي غرب وشرق التعليميتين في الإسكندرية، تعديات واشغالات واقعة على حرم 12 مدرسة، وذلك في إطار تأمين المنشٱت التعليمية، والتصدي للمخالفات والتعديات حول أسوار المدارس.

وفى إدارة شرق التعليمية برئاسة الدكتورة همت أبوكيلة، شاركت الإدارة مع حي شرق من خلال قسمى الاتصال السياسي والأمن والمعلومات والاتصالات، في تنفيذ حملة ميدانية لازالة التعديات والإشغالات الواقعة على حرم 5 مدارس عبارة عن أكشاك خشبية وتندات واشغالات أخرى، حيث تم إزالة تعديات على أسوار مدرسة كليوباترا الإعدادية بنات، ومدرسة البحر المتوسط الثانوية بنات، ومدرسة الشهيد وليد صبحى العيص الإبتدائية، ومدرسة شدس الإعدادية بنات، ومدرسة المعارف الابتدائية.

وفى ادارة غرب التعليمية برئاسة الدكتورة نادية فتحى، مدير عام الادارة، شاركت الإدارة مع لجنة تابعة لحى غرب وإزالة جميع المخلفات والإشغالات من أكشاك خشبية وحديدية وعربيات ثابتة ومتحركة حول أسوار 7 مدارس، هي مدرسة رفاعة الطهطاوى، ومدرسة الشهيد أحمد عبدالعزيز الإعدادية بنين، ومدرسة النيل الثانوية بنين، ومدرسة النيل الإعدادية بنين، ومدرسة غيط العنب الإبتدائية، ومدرسة عدلى عياد الإبتدائية.

كما تم إزالة الاشغالات والمخلفات حول مدرسة الشيخ سيد صباح الابتدائية، والتحفظ على فرن متحرك و2 ڤاترينة معدنية من قبل الحى، وذلك من خلال حملة مكبرة برئاسة سكرتير عام حى غرب ومسؤولي أشغال الطريق، والرصد البيئى بالحى، ومندوب من إدارة النظافة وتجميل المدينة ومندوب التفتيش المالي والإداري، والأمن والاتصال السياسى، بالإدارة التعليمية في غرب.

"تعليم الإسكندرية" تنتفض لإزالة التعديات على حرم 12 مدرسة بإدارتى "شرق وغرب" (صور)

"تعليم الإسكندرية" تنتفض لإزالة التعديات على حرم 12 مدرسة بإدارتى "شرق وغرب" (صور)

"تعليم الإسكندرية" تنتفض لإزالة التعديات على حرم 12 مدرسة بإدارتى "شرق وغرب" (صور)

"تعليم الإسكندرية" تنتفض لإزالة التعديات على حرم 12 مدرسة بإدارتى "شرق وغرب" (صور)

"تعليم الإسكندرية" تنتفض لإزالة التعديات على حرم 12 مدرسة بإدارتى "شرق وغرب" (صور)

"تعليم الإسكندرية" تنتفض لإزالة التعديات على حرم 12 مدرسة بإدارتى "شرق وغرب" (صور)

"تعليم الإسكندرية" تنتفض لإزالة التعديات على حرم 12 مدرسة بإدارتى "شرق وغرب" (صور)

"تعليم الإسكندرية" تنتفض لإزالة التعديات على حرم 12 مدرسة بإدارتى "شرق وغرب" (صور)

"تعليم الإسكندرية" تنتفض لإزالة التعديات على حرم 12 مدرسة بإدارتى "شرق وغرب" (صور)

"تعليم الإسكندرية" تنتفض لإزالة التعديات على حرم 12 مدرسة بإدارتى "شرق وغرب" (صور)

"تعليم الإسكندرية" تنتفض لإزالة التعديات على حرم 12 مدرسة بإدارتى "شرق وغرب" (صور)

"تعليم الإسكندرية" تنتفض لإزالة التعديات على حرم 12 مدرسة بإدارتى "شرق وغرب" (صور)

"تعليم الإسكندرية" تنتفض لإزالة التعديات على حرم 12 مدرسة بإدارتى "شرق وغرب" (صور)

"تعليم الإسكندرية" تنتفض لإزالة التعديات على حرم 12 مدرسة بإدارتى "شرق وغرب" (صور)

"تعليم الإسكندرية" تنتفض لإزالة التعديات على حرم 12 مدرسة بإدارتى "شرق وغرب" (صور)

"تعليم الإسكندرية" تنتفض لإزالة التعديات على حرم 12 مدرسة بإدارتى "شرق وغرب" (صور)