شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: افتتاح تجريبي لمركز «الكاتب المصري» الثقافي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الافتتاح التجريبي لأول المراكز الثقافية بالمدينة «مركز الكاتب المصرى» والذي يتبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث تضمنت فعاليات الافتتاح عرضا مسرحيا قدمه أبناء مدينة الشروق، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الثقافة، وجهاز المدينة.

وأشاد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، بالأداء التمثيلى للمشاركين بالعرض، لافتاً إلى أن المركز سيساهم في إكتشاف المواهب والمساعدة في تنمية المهارات الفنية وتعزيز الأنشطة الثقافية لدى أبناء المدينة.

وأوضح الغيطى، أن المركز يقع بمنطقة إسكان الشباب 100م (شمالى) على مساحة (3326م2)، ويضم قاعات للمكتبات المتخصصة من تعليمية وثقافية وترفيهية ومعمل حاسب آلي، بالإضافة إلى مسرح ثقافي، مؤكداً استمرار دعم الخدمات والأنشطة المتنوعة لقاطني مدينة الشروق.