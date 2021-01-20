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تاجيل إبحار اللنش السريع من سفاجا لضبا

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الشركة المشغلة للنش السريع لنقل الركاب بين مينائي سفاجا وضبا السعودي تأجيل الرحلة البحرية التي كانت مقررة فجر اليوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية بالجانب السعودي.

وأخطرت شركات بيع التذاكر والتوكيل الملاحي الركاب بقرار التاجيل والموعد الجديد لابحار اللنش السريع.

يذكر ان اللنش السريع التابع لشركة القاهرة للعبارات يعمل في الرحلات البحرية لنقل الركاب والسيارات بين سفاجا وضبا بمعدل رحلة واحدة اسبوعيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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