شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ زويد تحذر المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس مدينة الشيخ زويد بيانًا حذر فيه المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة بالشوارع خلال فترات تساقط الأمطار.

وقال البيان :«علي السادة المواطنين عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة والكهرباء والمحولات واللوحات الكهربائية خلال تساقط الأمطار وذلك حرصا على سلامتكم من أي حوادث نتيجة الماس الكهربي».

وتشهد مدن محافظة شمال سيناء موجة من الطقس السيئ والأمطار المتوسطة والبرودة الشديدة، التي أكثرت على كافة مناحي الحياة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.