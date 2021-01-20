شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي شمال سيناء يستقبلون سقوط الأمطار بالفرح والابتهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أهالي شمال سيناء سقوط الأمطار بالفرح والابتهاج ، حيث تساعد مياه الأمطار على سرعة نضج الثمار ونمو الزراعات والأشجار القائمة ، الى جانب تغذية الخزان الجوفى بالمياه.

وتشهد مدن محافظة شمال سيناء موجة من الطقس السيئ والأمطار المتوسطة والبرودة الشديدة، التي أثرت علي كافة مناحي الحياة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.