شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي شمال سيناء يستقبلون سقوط الأمطار بالفرح والابتهاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل أهالي شمال سيناء سقوط الأمطار بالفرح والابتهاج ، حيث تساعد مياه الأمطار على سرعة نضج الثمار ونمو الزراعات والأشجار القائمة ، الى جانب تغذية الخزان الجوفى بالمياه.
وتشهد مدن محافظة شمال سيناء موجة من الطقس السيئ والأمطار المتوسطة والبرودة الشديدة، التي أثرت علي كافة مناحي الحياة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
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