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أهالي شمال سيناء يستقبلون سقوط الأمطار بالفرح والابتهاج

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أهالي شمال سيناء سقوط الأمطار بالفرح والابتهاج ، حيث تساعد مياه الأمطار على سرعة نضج الثمار ونمو الزراعات والأشجار القائمة ، الى جانب تغذية الخزان الجوفى بالمياه.

وتشهد مدن محافظة شمال سيناء موجة من الطقس السيئ والأمطار المتوسطة والبرودة الشديدة، التي أثرت علي كافة مناحي الحياة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    157,275

  • تعافي

    123,491

  • وفيات

    8,638

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