شكرا لقرائتكم خبر عن تصريف مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين العامة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء بالتعاون مع مجالس المدن بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين العامة في المحافظة ، وتسليك بالوعات تصريفها وشفط المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة عن طريق سيارات شفط المياه وسيارات الكسح.

وأعلن اللواء سعيد بده رئيس مجلس إدارة الشركة عنرفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق عمل الشركة لمواجهة اي طارئ نتيجة الظروف الجوية و رفع اي تجمعات من مياه الامطار و ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه.. مشيرا الي قيام الشركه بسحب تجمعات مياه الامطار من الشوارع و الميادين.

وشدد بده علي المواطنين بسرعة الابلاغ عن اي تجمعات من المياه لسرعة التعامل معها و ذلك من خلال عدد من الهواتف الأرضية والمحمولة وخدمة الواتس اب.

وتشهد مدن محافظة شمال سيناء موجة من الطقس السيئ والأمطار المتوسطة والبرودة الشديدة، التي أثرت علي كافة مناحي الحياة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.