شكرا لقرائتكم خبر عن الثقافة تبدأ مشروع «ابدأ حلمك» في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية «ابدأ حلمك» بمحافظة أسوان، حيث تم طرح استمارات الاشتراك في المواقع التابعة لفرع ثقافة اسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، وتحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، وعبر شبكة الإنترنت طوال شهر يناير وحتى منتصف فبراير المقبل حيث يستثمر المشروع طاقات الشباب في المجال المسرحي باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، قد اعلنت عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية «ابدأ حلمك» بالمحافظات والتي تنطلق في خمس محافظات هي بني سويف، كفر الشيخ، بور سعيد، الجيزة، أسوان.

وتعد ورشة «ابدأ حلمك» أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة بالمحافظات لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، وتهدف إلى استثمار طاقات الشباب بمختلف أقاليم مصر لإثراء المجال المسرحي، بإعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع، وفرصة حقيقية لكل الشباب الموهوبين في مجالات: التمثيل، الإخراج، التأليف، الرقص، الغناء، الرسم، الديكور.. الإنتاج ولاكتشاف ودعم المواهب في المجال المسرحى بإستخدام أساليب التدريب العلمية المتخصصة، لإعداد ممثل شامل واعتماد الخريجين كفرقة مسرحية من خلال الورش التدريبية، إلى جانب تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين على مستوى الجمهورية وتساهم في خلق أجيال جديدة من المسرحيين يملكون القدرة على إعادة الازدهار للمسرح المصري .

تقام اختبارات القبول بتدريبات المرحلة الثانية من ورشة «ابدأ حلمك» عقب انتهاء فتره التقديم حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة ٦ شهور اعتبارا من شهر مارس وحتى شهر أغسطس على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر .