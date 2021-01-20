شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تتعرض لموجة من الأمطار.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت محافظة شمال سيناء، لموجة من الأمطار، صباح اليوم الأربعاء، وذلك نتيجة لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وشهدت الطرق الرئيسية والفرعية والدولية، بالمحافظة، حذرا شديدا من السائقين وبطء في حركة السير، خشية وقوع حوادث، كما خلت الشوارع من المارة، وتأثرت الحركة التجارية بالمحافظة بالظروف الجوية والأمطار.

وأعلنت مصادر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة أنها لم تتلقى أية إخطارات أو بلاغات، وان هناك متابعة مستمرة مع مراكز المدن والمديريات المعنية للظروف الجوية.

وتابع اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الاستعدادات والإجراءات الخاصة بمواجهة الأمطار والطقس الذي يسود المحافظة، والتي تم اتخاذها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، أنه تم التأكد من جاهزية بالوعات تصريف مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، بجانب توزيع سيارات شفط المياه بالقرب من المحاور الرئيسية ومخارج الكباري والمناطق المنخفضة والتى تم تحديدها سابقا، مشيرا إلى أن أجهزة المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية، مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والإسعاف والمرور والحماية المدنية،معلنًا تفعيل غرف العمليات الفرعية في كافة المديريات والجهات المعنية ومجالس المدن.

من جانبه أكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة،والمشرف على غرفة العمليات الرئيسية على المتابعة المستمرة للظروف الجوية وأى تطورات بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأرصاد الجوية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أي اخطارات بخصوص الظروف الجوية.