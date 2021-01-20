شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الرحلات السياحية من ليتوانيا وإستونيا للغردقة فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، عن استئناف الرحلات السياحية لمدينة الغردقة، من دولتي ليتوانيا وإستونيا، فبراير المقبل، بعد توقف نحو عام بسبب انتشار جائحة كورونا عالميا.

وأوضح أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن الغردقة ستستقبل طائرتين أسبوعيا من ليتوانيا في 3 فبراير المقبل، واستونيا في السادس من فبراير.