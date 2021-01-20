أخبار مصر

استئناف الرحلات السياحية من ليتوانيا وإستونيا للغردقة فبراير المقبل

0 نشر
محمد السيد سليمان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الرحلات السياحية من ليتوانيا وإستونيا للغردقة فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، عن استئناف الرحلات السياحية لمدينة الغردقة، من دولتي ليتوانيا وإستونيا، فبراير المقبل، بعد توقف نحو عام بسبب انتشار جائحة عالميا.

وأوضح أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن الغردقة ستستقبل طائرتين أسبوعيا من ليتوانيا في 3 فبراير المقبل، واستونيا في السادس من فبراير.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    157,275

  • تعافي

    123,491

  • وفيات

    8,638

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا