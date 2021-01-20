شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي من الشركة المصرية للاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي فترة السماح المحددة من الشركة المصرية للاتصالات، لتكون آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي، قبل تحويل الخط إلى نظام الاستقبال في يوم 14 فبراير2021 المقبل، وذلك عن فاتورة يناير 2021 والتى أصدرتها الشركة يوم 15 يناير 2021.

وتتضمن فاتورة يناير المحاسبة عن شهور أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، من عام 2021، وأعدت الشركة جدولاً يتكون من 3 مراحل هي فترة السماح وتحويل الخط الأرضي إلى نظام الاستقبال فقط ثم رفع الخط مؤقتاً من الخدمة مع فرض غرامة تأخير.

يوم 15 يناير 2021 -- إصدار الشركة المصرية للاتصالات لفاتورة التليفون الارضي.

يوم 14 فبراير 2021 >> آخر موعد في فترة السماح لسداد فاتورة التليفون.

يوم 15 فبراير 2021 >> تحويل الخط إلى الاستقبال فقط.

يوم 14 مارس 2021 >> موعد انتهاء فترة سداد فاتورة الارضي بدون دفع غرامة.

يوم 15 مارس 2021 >> بدء موعد رفع الخط مؤقتًا من الخدمة وفرض غرامة التأخير.

تستطيع سداد فاتورة التليفون الأرضي حتى 14 فبراير 2021 سداد ويمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عن طريق الاتصال برقم 140 من التليفون الأرضي أو معرفة فاتورة التليفون عن طريق الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات وإدخال رقم التليفون وكود المحافظة ويمكنك الدخول مباشرة اضغط هــنــــــــــا.

أماكن سداد فاتورة التليفون الأرضي المعتمدة من الشركة المصرية للاتصالات

ويوجد أكثر من طريقة تستطيع سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلالها غير الدفع مباشرة في السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات وأهم تلك الطرق هي الدفع في مكاتب البريد المصري أو خدمة فوادفون كاش أو خدمة فورى أو خدماتي أوماكينات ATM الخاصة ببنكي الأهلي المصري وCIB أو الدفع الالكتروني عن طريق موقع الشركة وفق الرابط المذكور بأعلي.

الآن بالرابط.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 - صورة أرشيفية