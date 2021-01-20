شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري المصري اليوم وغدًا وموعد مباراة الأهلي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلعب نادي الأهلي ضد المقاولون ضمن جدول مباريات الدوري المصري ، ويتصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، ويحل نادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، ثم يحل نادي الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة في ضمن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

جدول مباريات الدوري المصري اليوم وغدًا:

الأربعاء 20/1/2021 مباراة المصري ووادي دجلة >> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 21/1/2021 مباراة الاهلي والمقاولون >> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري ومباراة الأهلي هي:

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والمقاولون وجميع مباريات الدوري المصري الممتاز باعتبارها تملك حق البث لكل مباريات الدوري المصري الممتاز 2021 حصريًا.