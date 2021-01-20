شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمعيات يعلن تشكيل لجنة لدعم المؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العام للجمعيات الاهلية عن تشكيل لجنة دائمة برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب لتلقي كافة أنواع الدعم الفني والمؤسسي لجميع الكيانات من أجل القيام بعملية توفيق الأوضاع بعد صدر اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية مؤكدا أن قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية سيساهم في دعم مسيرة العمل الأهلي في المرحلة القادمة.

وتقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على استجابته لرغبة منظمات العمل الأهلي برفضهم للقانون 70 سنة 2017 ، وتكليف الحكومة بفتح حوار مجتمعي شارك فيه منظمات العمل الأهلي والشباب لإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي، وبعد الحوار المجتمعي تم إعداد مشروع قانون لتنظيم العمل الأهلي والذي صدر من مجلس النواب تحت رقم 149 سنة 2019 ،كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجنة برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي وممثلين عن الوزارات المعنية ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الاى تم إصدارها من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الاتحاد انه سيتم توفيق أوضاع المنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية بناء على إخطار تقدمه هذه الكيانات ، ومرفق عدد من المستندات ويكون توفيق أوضاع الكيانات المصرية غير المقيدة بموجب إخطار يقدم إلى الوحدة التابعة للجهة الإدارية بتأسيس جمعية أو مؤسسة مرفقاً ببيان بأنشطة الكيان ومصادر تمويله وملف مستندات ،كما سيقوم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالاتفاق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بعقد لقاءات وورش عمل لكافة الكيانات المعنية بالعمل الأهلي لشرح القانون واللائحة التنفيذية وآليات توفيق الأوضاع.

