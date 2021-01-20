شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه طلاب الثانوية العامة بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة الذين لم يسجلوا بيانات استمارة التقدم للامتحانات بسرعة ملء وكتابة البيانات وتحديثها قبل غلق باب التقدم وتسجيل الاستمارة بشكل إلكترونى، حيث طالبت المدارس الطلاب بسرعة تسجيل الاستمارة وتحريرها وطباعتها تمهيدا لكتابة الاستمارة الورقية خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مسئولة، بالوزارة لـ" الخليج 365"، أن عدد كبير من الطلاب سجلوا استمارة التقدم للامتحانات بشكل إلكترونى وقاموا بمراجعة بياناتهم بشكل صحيح.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/home/index

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأشارت أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية

https://moe-complains.emis.gov.eg

والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.



جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل)

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 19 يونيو المقبل حسب المواعيد التى وردت فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى.