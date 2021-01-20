شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجداً جديداً و 3 مساجد صيانة وترميم الجمعة المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (21) مسجدًا جديدًا، و(3) مساجد بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، بإجمالي (24) مسجدًا الجمعة المقبلة، فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (762) مسجدًا حتى تاريخه.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن المساجد المقرر افتتاحها هى:

مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد آل همام - السوالم - طهطا

2. مسجد آل جاسر - طهطا

مديرية أوقاف أسيوط

3. الميره – المعابدة الغربية – أبنوب

4. النور المحمدي – الشنابلة - أبنوب

5. الشعبنية – نزلة سرقته – ديروط شمال

6. الصوالح – قرية مزينه – ديروط جنوب

7. النور – الزاوية عزبة هنداوي – المركز قبلي

8. روضة الرحمن – قرية كردوس – صدفا

9. الكبير – قرية نزالي جانوب – القوصية شرق

10. اللطيف الخبير – تل زايد - البداري

مديرية أوقاف كفر الشيخ

11. أحمد سليمان البحري – سيدي سالم

12. فجر الإسلام – الحامول

13. 58 البحرية – قرية الأندلس – الأندلس الرياض شرق

14. القبلي – قرية السبعين – سيدي سالم

مديرية أوقاف البحر الأحمر

15. مسجد آل صابر - الغردقة

مديرية أوقاف الجيزة

16. الدهامات - طهما - العياط

مديرية أوقاف البحيرة

17.الجلاء - الطود - م كوم حمادة

مديرية أوقاف الفيوم

18.البيطار – أبو شنب –إدارة أبشواي

19. الرحمن - ع دنيال - الغرق قبلي - م إطسا

20. الرحمن - الحسينية - أبو جندير - م إطسا

21. عبد الله عبد الفتاح - أبو جندير - م إطسا

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف الوادي الجديد

22.السلام بباريس – إدارة باريس

مديرية أوقاف أسيوط

23.الرضوان – بني عدي القبلية – بني عدي

مديرية أوقاف سوهاج

24.آل غابة - الغابات - البلينا