شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 6 ملايين جنيه مستحقات لعمال مصريين غادروا الأردن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة العشرين من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 229 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير إن المستحقات بلغت 385 ألفاً و 211 دولاراً، أى ما يعادل 6 ملايين و28 ألفاً و560 جنيها مصريا تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.