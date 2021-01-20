شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن الانتهاء من توزيع 12401 عمامة أزهرية على الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة السادسة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين للزي الأزهري، وعدده (1000) عمامة أزهرية، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى (12401) عمامة حتى تاريخه، بدءًا من الأحد 24/1/2021م وحتى الخميس 28/1/2021 .

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن ذلك يأتى في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة، وفي سبيل توفير الزي الأزهري كاملًا لجميع الأئمة بالمديريات الإقليمية.

كانت وزارة الأوقاف عن الانتهاء من توزيع الزي الأزهري على جميع الأئمة بـ (14) مديرية إقليمية هي: "الوادي الجديد - بورسعيد - البحر الأحمر - جنوب سيناء - السويس - الإسماعيلية - الفيوم - بني سويف - دمياط - مرسى مطروح - شمال سيناء - أسوان - الأقصر - المنيا"، مع التأكيد على استمرار توزيع الزي الأزهري على باقي المديريات الإقليمية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ودعت الوزارة الأئمة الذين لم يتسلموا الزي الأزهري بالمديريات الـ (14) السابقة سرعة التقدم بطلب لمدير المديرية يتضمن عدم تسلمه الزي الأزهري، مع توجيه مديري المديريات بسرعة النظر في الطلب والتسليم الفوري للزي الأزهري لمقدم الطلب، مؤكدة أنه فور الانتهاء من توزيع الزي الأول على جميع الأئمة سيتم فورًا البدء في توزيع الزي الثاني.