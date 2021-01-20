شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 793 شابا وإصدار 1261 شهادة قياس مهارة ومزاولة مهنة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 793 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 17 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2477 شاباً ، فضلا عن إصدار 1261 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي - عن قيام المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع مبلغ 43 ألفاً و 961 جنيهاً ، لـ 27 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 16 عاملاً جديداً وإصدار كارنيهات لهم .

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 185 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 102 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1449 منشأة وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، و6 ندوات توعية في مجال عمل الطفل من خلال مفتشى العمل ، بالإضافة إلى تلقى 14 شكوى تم بحثها بالكامل.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 185 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.