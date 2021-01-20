شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الشيخ محمد صديق المنشاوى .. 10 معلومات عن الصوت الباكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الأربعاء 20 يناير الذكرى الـ 101 لميلاد الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوى، أحد أبرز قراء القرآن الكريم في مصر والعالم أجمع، وأحد عمالقة دولة التلاوة المصرية، والملقب بـ "الصوت الباكى".

”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية أبرز 10 معلومات عن الشيخ محمد صديق المنشاوى في الذكرى الـ 101 لرحيله:

1- ولد الشيخ محمد صديق المنشاوى فى مثل هذا اليوم 20 يناير عام 1920 بمركز المنشاه في محافظة سوهاج.

10- لقب الشيخ المنشاوى بـ"الصوت الباكي" لما فى صوته من نبرة حزينة وأداء حزين.

2- نشأ المنشاوى فى منزل قرآنى فوالده وجده كانا من أشهر قراء القرآن الكريم فى مصر، ولاسيما الصعيد، غير أن والده كان يرفض أن يقرأ خارج محافظة سوهاج.3- التحق الشيخ محمد صديق المنشاوى بكتـّاب القرية، وأتم ختم القرآن الكريم فى سن مبكرة. 4- بدأت مسيرة المنشاوى فى تلاوة القرآن الكريم، حينما كان يذهب مع والده وعمه لإحياء السهرات القرآنية، وأتيحت له الفرصة ذات مرة ليقرأ فى إحدى السهرات ليذاع صيته بعد ذلك.5- انتقل المنشاوى الصغير إلى القاهرة مع أحد أعمامه، ليتلقى علوم القرآن الكريم والقراءات. 6- قال عنه الشيخ محمد متولى الشعراوى: "من أراد أن يستمع إلى خشوع القرآن فليستمع لصوت المنشاوي"7- تم اعتماد الشيخ محمد صديق المنشاوى فى إذاعة القرآن الكريم عام 1953 ليبدأ رحلة تسجيل القرآن الكريم للإذاعة. 8- سافر الشيخ محمد صديق المنشاوى إلى العديد من البلدان، بدعوات من رؤساء دول وكان يحمل فى الخمسينيات لقب "مقرئ الجمهورية العربية المتحدة".9- تلى المنشاوى القرآن الكريم فى المسجد الأقصى ومساجد الكويت وسوريا وليبيا وباكستان وغيرها.