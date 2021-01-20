شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن خطة وزارة الزراعة لتطوير الجمعيات الزراعية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة الزراعة للنهوض بالمنظومة الزراعية ومواكبة التطور التكنولوجى، ومساعدة المزارعين، حيث يتم يعقد سلسلة من الاجتماعات لرفع كفاءة الجمعيات الزراعية وتوفير الأسمدة، بالتنسيق مع الاتحاد العام التعاونى الزراعى المركزى، ورؤساء الجمعيات التعاونية العامة للائتمان، والإصلاح الزراعى، واستصلاح الأراضى.
و"الخليج 365" يرصد أبرز تكليفات وزير الزراعة للنهوض بالجمعيات...
1- إعداد خطة عاجلة لتطوير الجمعيات الزراعية المنتشرة فى كافة قرى الجمهورية "الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح" وعددها أكثر من 5000 جمعية.
2- رفع كفاءة الجمعيات من خلال التعاونيات حتى تكون بالشكل الذي يليق بالمزارعين.
3- دعم التعاونيات وزيادة تطوير الجمعيات ورفع كفاءتها بالوسائل التكنولوجية المتطورة، بحيث تؤدى دورها بكفاءة.
4- تزويد الجمعيات بآليات كارت الفلاح، والذى من المتوقع الانتهاء منه فى الربع الأول من هذا العام.
5- توفير الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج فى المواعيد المناسبة للزراعة.