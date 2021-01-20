شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن خطة وزارة الزراعة لتطوير الجمعيات الزراعية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة الزراعة للنهوض بالمنظومة الزراعية ومواكبة التطور التكنولوجى، ومساعدة المزارعين، حيث يتم يعقد سلسلة من الاجتماعات لرفع كفاءة الجمعيات الزراعية وتوفير الأسمدة، ‏بالتنسيق مع الاتحاد العام التعاونى الزراعى المركزى، ورؤساء الجمعيات التعاونية العامة للائتمان، والإصلاح الزراعى، واستصلاح الأراضى.

و"الخليج 365" يرصد أبرز تكليفات وزير الزراعة للنهوض بالجمعيات...

1- إعداد خطة عاجلة لتطوير الجمعيات الزراعية المنتشرة فى كافة قرى الجمهورية "الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح" وعددها أكثر من 5000 جمعية.

2- رفع كفاءة الجمعيات من خلال التعاونيات حتى تكون بالشكل الذي يليق بالمزارعين.

3- دعم التعاونيات وزيادة تطوير الجمعيات ورفع كفاءتها بالوسائل التكنولوجية المتطورة، بحيث تؤدى دورها بكفاءة.

4- تزويد الجمعيات بآليات كارت الفلاح، والذى من المتوقع الانتهاء منه فى الربع الأول من هذا العام.

5- توفير الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج فى المواعيد المناسبة للزراعة.